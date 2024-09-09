Kuyumcuda Hırsızlık: 40 Bin Lira Değerinde Bilezik Çalındı - Son Dakika
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Kuyumcuda Hırsızlık: 40 Bin Lira Değerinde Bilezik Çalındı

Kuyumcuda Hırsızlık: 40 Bin Lira Değerinde Bilezik Çalındı

Fatih'te bir kuyumcuya giren iki kadın, 'oğlumu evlendirdim' bahanesiyle çalışanları oyalayarak 40 bin lira değerinde bilezik çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

09.09.2024 13:31
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FATİH'te kuyumcuya giren iki kadın 'oğlumu evlendirdim' bahanesiyle çalışanları oyalayıp 40 bin lira değerinde bilezik çaldı. Yaşanan hırsızlık anları kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 6 Eylül Cuma günü saat 17.30 sıralarında Fatih Laleli'de bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli iki kadın düğünümüz var bahanesiyle bilezik bakmaya başladı. Kadınlardan biri bilezikleri incelerken farklı modellere de bakmak istedi. Kuyumcu çalışanı arkasını dönüp tezgahtan farklı modelleri çıkardığı sırada şüpheli bileziklerden bir tanesini cep telefonunun arkasına sakladı. Şüpheli 2 kadın çaldıkları bilezikle birlikte dakikalar sonra kuyumcudan ayrıldı. Kuyumcu çalışanları, kadınlardan şüphelenip bilezikleri sayınca eksik olduğunu fark etti ve güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bileziğin çalındığını gören çalışanlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli iki kadından birinin bileziklere bakma bahanesiyle kuyumcuyu oyalayıp bileziği telefonunun arkasına sakladığı görülüyor.

'HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞTİK'

Kuyumcu çalışanı Kübra Durmaz Kutlu, "2 kadın geldi. Bir tanesi oğlunu evlendirdiğini ve bilezik bakacağını söyledi. Önce setlere daha sonra 22 ayar bilezikleri görünce onlara bakmak istedi. Birkaç tane indirdik ama sürekli elimizden bilezikleri çekiştiriyordu. Yatırımlık da bakacağını söyleyip eline almak istiyordu. Birkaç tanesini eline aldıktan sonra başka modeli çıkarmamı istedi. O sırada yardımcımı da oyalıyordu. Ben tam diğer modeli çıkardığım esnada bileziklerden bir tanesini telefonun arkasına sakladı. Biz müşteriden şüphelenmiştik fakat o an müdahale etmek istemedik. Giyiminde ve hareketlerinden şüphelenmiştik. Şüphelendiğimiz için de müşteri çıkar çıkmaz bilezik sayımı yaptık. Eksik olduğunu görünce kameradan kontrol ettik ama müşteri çoktan gitmişti. Yaklaşık 40 bin lira kadar da zararımız oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcuda Hırsızlık: 40 Bin Lira Değerinde Bilezik Çalındı - Son Dakika

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