Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme: Gökhan Özoğuz'a Ait - Son Dakika
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Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme: Gökhan Özoğuz'a Ait

Fatih\'te Metruk Binada Kısmi Çökme: Gökhan Özoğuz\'a Ait

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay sonrası çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çöken bina, şarkıcı Gökhan Özoğuz'a ait olduğu öğrenildi.

11.12.2024 11:36  Güncelleme: 11:41
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana gelirken, çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökmenin yaşandığı binanın ise Athena Gökhan olarak tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz'a ait olduğu ortaya çıktı.

Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta dün saat 22.40 sıralarında 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Binadan gelen sesleri duyanlar polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın Athena Gökhan olarak bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz'a ait olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Gökhan Özoğuz, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Emlak, Yaşam, Yıkım, Sanat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme: Gökhan Özoğuz'a Ait - Son Dakika

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