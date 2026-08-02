FATİH\'te Mezar Taşlarına Vandalizm

FATİH'te kimliği belirsiz kişi, Haydarhane Camii Haziresi'ndeki 7 mezar taşına zarar verdikten sonra kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 31 Temmuz günü akşam saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Haydarhane Camii Haziresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi caminin haziresini tekmeleyerek, taş ile mezar taşlarına zarar verdi. Kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki boş alanda toplayan şüpheli, çevredeki kişilerin tepki göstermesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hazirede inceleme yaptı. Saldırıda 7 tarihi mezar taşının zarar gördüğü belirlenirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, aynı gün yatsı namazının ardından geceyi camide geçirmek isteyen bir kişi ile imam arasında kısa süreli tartışma yaşandığı, kişinin daha sonra camiden ayrıldığı, imamın ise camiyi kilitleyip bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.

15'İNCİ YÜZYIL'DA MESCİD VE TEKKE OLARAK İNŞA EDİLMİŞ

15'inci Yüzyıl'da Fatih Sultan Mehmed'in alemdarlarından Şeyh Ali Haydari tarafından mescit ve tekke olarak inşa edilen Haydarhane Camii, zaman içerisinde büyük ölçüde yok olurken günümüze yalnızca haziresi ve bazı kalıntıları ulaştı. Yapı, 2022 yılında çevresindeki tarihi hazirede yer alan mezar taşlarının da restore edilmesiyle Haydarhane Camii ve haziresi yeniden İstanbul'un kültürel mirasına kazandırıldı.