Fatih'te kaldırımda bekleyen yayaların kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te kaldırımda bekleyen yayaların kurtulduğu anlar kamerada

Fatih\'te kaldırımda bekleyen yayaların kurtulduğu anlar kamerada

Fatih'te seyir halindeki bir minibüs, kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaldırımda bekleyen yayalar ve iş yeri çalışanları, devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

14.05.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te, kaldırımda bekleyen yayaların kontrolden çıkan minibüsün çarparak devirdiği aydınlatma direğinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Mimar Kemalettin Mahallesi Koska Caddesi'nde seyreden 34 GNP 534 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine vurup devirdikten sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Bu sırada kaldırımda bekleyen yayalar ve bazı iş yeri çalışanları, devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, caddede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle arabadan sızan yakıtın üzerine kum atıldı.

Görgü tanığı Shir Ahmedov, minibüsün, kaldırımda bekledikleri sırada direğe çarptığını belirterek, "İnsanlar kaçışmaya başladı. Kaldırımda da 3-4 kişi vardı. Direği de devirdi. Allah'tan kimseye bir şey olmadı." dedi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün çaptığı aydınlatma direğinin devrilmesi, bu sırada kaldırımda bulunan yayalar ve iş yeri çalışanlarının kaçışması yer alıyor.

Kaynak: AA

Yayalar, Zabıta, Güvenlik, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te kaldırımda bekleyen yayaların kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:56:20. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te kaldırımda bekleyen yayaların kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement