Fatih'te motokuryeler arasında çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada ağır yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokuryeler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 motokurye vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada ağır yaralandığı belirlenen motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KAVGA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motokuryeler arasında çıkan bıçaklı kavga ve yaşanan arbede görüldü.