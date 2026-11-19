Fatih'te motokuryeler arasındaki bıçaklı kavga kamerada, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre Fatih'te motokuryeler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşerek 1 motokuryenin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı; kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih'te motokuryeler arasında çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada ağır yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokuryeler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 motokurye vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada ağır yaralandığı belirlenen motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
KAVGA KAMERADA
Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motokuryeler arasında çıkan bıçaklı kavga ve yaşanan arbede görüldü.
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