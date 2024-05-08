Fatih\'te Motosiklet Kazası: Müşterilere Çarptığı Anlar Kamerada

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Fatih'te kontrolden çıkan motosikletin kafede oturan müşterilere çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Silivrikapı Mahallesi'nde dün kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek bir kafenin önündeki masalarda oturan müşterilere çarptı.

Kazada biri iş yeri çalışanı ile 3 müşteri olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda ilerleyen motosikletlinin masalara çarpması, müşteriler ile çalışanın yere düşmesi yer alıyor.