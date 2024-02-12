FATİH'te motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında trafikte tartışma yaşandı - Son Dakika
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FATİH'te motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında trafikte tartışma yaşandı

FATİH\'te motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında trafikte tartışma yaşandı

FATİH'te motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma, cadde üzerinde ilerlerken başladı ve otomobilde bulunan kadınların da dahil olmasıyla büyüdü. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

12.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:17
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FATİH'te motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Otomobildeki kadınların da dahil olmasıyla büyüyen tartışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tartışma Derviş Ali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü cadde üzerinde ilerledikleri sırada tartışmaya başladı. Bir süre sonra yol kenarına duran iki sürücü tartışmaya devam etti. Motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünün aynayı kullanmadığını iddia etti. Otomobil sürücüsü de motosiklet sürücüsüne otobüs yolunu kullandığını iddia ederek tepki gösterdi. Bir süre sonra otomobilde bulunan kadınların da dahil olmasıyla tartışmaya büyüdü. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tartışmayı sonlandırmaya çalışırken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

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