Fatih\'te Otel Yangını

Fatih'te restore edilen otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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