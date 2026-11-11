Fatih'te park halindeki minibüsün camını taşla kıran kişi kameralara yakalandı

Fatih'te park halindeki minibüsün camını taşla kıran kişi kameralara yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta park halindeki bir minibüsün arka camı, elindeki taşı fırlatan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı. Şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaşırken camın kırılma anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fatih'te bir kişinin park halindeki minibüsün arka camını taşla kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta park halinde bulunan minibüsün arkasına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki taşı fırlatarak aracın arka camını kırdı.
Şüpheli, kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Minibüsün camının kırılması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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