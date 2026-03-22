Fatih'te Patlama: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
Fatih'te Patlama: 1 Ölü, 10 Yaralı

Fatih\'te Patlama: 1 Ölü, 10 Yaralı
22.03.2026 19:39
Fatih'te meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Arama çalışmaları tamamlandı.

Fatih'te, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı patlama sonucu çöken 2 binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu çöken binalarda 1 kişi hayatını kaybederken, enkaz altından kurtarılan biri ağır 10 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Ekipler, bayram dolayısıyla yapılan ziyaretler nedeniyle enkaz altında başka kişilerin olup olmadığını tespit etmek amacıyla bir süre daha çöken binaların enkazında çalışma yaptı.

Bu kapsamda dedektör köpeklerin yardımıyla binaların enkazı tarandı.

Bu taramanın ardından enkaz altı görüntüleme cihazı ile son kontroller yapıldı.

Enkazda herhangi bir kişinin olmadığının tespit edilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İGDAŞ ekipleri de enkaz alanında incelemelerde bulundu.

Enkazın çevresinde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

İBB'nin açıklaması

Ayrıca, İBB'den yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmadığı belirtildi.

Olası risklere karşı, ilgili binaların ve çevresindeki yapıların doğal gaz arzının servis kutuları üzerinden kesildiği, ayrıca güvenlik tedbiri kapsamında bölgedeki hat vanasının kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olay anına ilişkin vatandaş beyanlarında farklı ifadeler yer almakta olup, bazı kişiler binanın kendiliğinden çöktüğünü belirtirken, bazı beyanlarda patlama ihtimali dile getirilmiştir. Teknik incelemeler kapsamında, söz konusu adreslere ilişkin son iki yıllık ihbar kayıtları detaylı şekilde incelenmiş, daire içi, merdiven boşluğu veya sayaç kaynaklı herhangi bir gaz kokusu, patlama ya da tesisat hasarına ilişkin ihbara rastlanmamıştır. Ayrıca bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında da herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Çöken binalardan 32 numarada doğal gaz aboneliğinin bulunmadığı, farklı enerji kaynaklarının kullanımı ihtimalinin de ilgili kurumlarca değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonuç olarak, mevcut bulgular ışığında olayın doğal gaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana gelmiş olma ihtimali düşük değerlendirilmektedir. Ancak olayın kesin nedeni, ilgili tüm kurumların koordinasyonunda yürütülecek detaylı teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacaktır."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Acil Durum, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Patlama: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

