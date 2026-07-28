Fatih'te Restoran Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika
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Fatih'te Restoran Saldırısı: 1 Ölü

Fatih\'te Restoran Saldırısı: 1 Ölü
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Fatih'te husumet nedeniyle bir restoranda açılan ateşte yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

FATİH'te yemek yedikleri restoranda husumetlilerini bekleyen 2 şüpheliden biri, hedef aldıkları kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda yabancı uyruklu kişi hayatını kaybederken, şüpheliler kaçtı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli caddedeki restoranda yemek yedikleri sırada husumetli oldukları kişiyi beklemeye başladı. Husumetlilerini gören şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Cenaze, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Restoran Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika

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