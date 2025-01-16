Fatih'te Sahte İçki Nedeniyle Ölüm - Son Dakika
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Fatih'te Sahte İçki Nedeniyle Ölüm

Sahte içki alan Yıldız T., hastanede hayatını kaybetti. İki kişi gözaltına alındı.

16.01.2025 13:50
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Fatih'te, bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin iş yerinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki tekel bayisinden içki alan Yıldız T. bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı araştıran polis ekipleri, Yıldız T'nin ölüm nedeninin sahte içki olduğunun ortaya çıkması üzerine operasyon düzenledi.

Yıldız T'nin alışveriş yaptığı tekel bayii kapatılırken şüpheliler Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ölen kişinin tekel bayisinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Sahte İçki Nedeniyle Ölüm - Son Dakika

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