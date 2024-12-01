Fatih'te Sahte İçki Satan Şüpheli Yakalandı

Güncel

Fatih'te fidanlık alanda kamyonette sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı.

Sahte ve kaçak içki ölümlerinden sonra denetimlerini sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te Silivrikapı ve Hisaraltı caddelerinin geçtiği fidanlık alanda, plakasız bir kamyonette sahte içki satışı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce kamyonette yapılan aramada, 155 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.F.I, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.