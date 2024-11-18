Fatih\'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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FATİH'te iş yerinden çıkan M.K.B. ve arkadaşlarına motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda M.K.B yaralandı. Silahlı saldırı sırasında çevrede bulunan iş yerlerine de kurşun isabet etti. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 14 Kasım Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Zeyrek Mahallesi İtfaiye Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden çıkan M.K.B. iş arkadaşlarıyla sokakta yürümeye başladı. Kısa süre sonra arkalarından gelen motosikletli 2 kişiden biri M.K.B. arkadaşlarına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sırasında M.K.B. bacağından yaralanırken çevredeki kasap dükkanına çok sayıda kurşun isabet etti. Olay sonrası motosikletli şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan M.K.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.