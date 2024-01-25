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FATİH'te Sinyal Vermeden Şerit Değiştiren Sürücü Motokuryeye Çarptı - Son Dakika
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FATİH'te Sinyal Vermeden Şerit Değiştiren Sürücü Motokuryeye Çarptı

Fatih'te sinyal vermeden şerit değiştirdiği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, motokuryeye çarptı. Motokurye Tolga Coşkun metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü çevredeki esnafın ricası üzerine araçtan indi. Kolunda ve omzunda kırıklar oluşan Tolga Coşkun, Araçtan indikten sonra bana 'Aracı ne hale getirdin' demesi, benim çok zoruma gitti dedi. Kaza, saat 09.30 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sinyal vermeden sol şeritten sağ şeride geçen sürücünün kullandığı otomobil, arkadan gelen Tolga Çoşkun'un kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletle metrelerce sürüklenen Tolga Coşkun, kolundan ve omzundan yaralandı. Coşkun ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi olduktan sonra taburcu olan motokurye Tolga Coşkun, Kendi şahsi motorumla sağ şeritte giderken, sol şeritteki araç sinyal ve aynasını kontrol etmeden benim şeridime girdi ve bana çarptı. Bana çarptıktan sonra ben sürüklendim, kaldırıma kafamı vurdum. Kask olmasa, Allah korusun daha kötü yaralanmalar olacaktı. Kask kafamdan çıkıyor, kolumu ve omzumu vuruyorum, kırık ve çatlaklar oluştu. Kaza sonrası sürücü araçtan inmedi, yani bir kaçma peşindeydi. Allah razı olsun buradaki esnaf sağ olsun araçtan rica ettiler. 'Arkadaşın durumunu görmüyor musun, ambulansı arayalım' falan diye rica ettiler. 'Bir in geçmiş olsun' de, ambulansı arayalım dediler. Araçtan indikten sonra bana 'Aracı ne hale getirdin' demesi, benim çok zoruma gitti. Ben yerde can çekişiyorken, beni bırakıp kaçma peşindeydi. Benim zoruma giden de buydu dedi. Öte yandan şerit değiştiren otomobilin motokuryeye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarptığı görülürken, otomobil sürücüsü bir süre araçtan inmeyerek bekledi. Bu sırada çevredekiler ise otomobile yönelerek sürücüyü uyardı. Sürücü otomobili daha sonra yol kenarına park etti.

25.01.2024 - 10:36,
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FATİH'te sinyal vermeden şerit değiştirdiği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, motokuryeye çarptı. Motokurye Tolga Coşkun metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü çevredeki esnafın ricası üzerine araçtan indi. Kolunda ve omzunda kırıklar oluşan Tolga Coşkun, Araçtan indikten sonra bana 'Aracı ne hale getirdin' demesi, benim çok zoruma gitti dedi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sinyal vermeden sol şeritten sağ şeride geçen sürücünün kullandığı otomobil, arkadan gelen Tolga Çoşkun'un kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletle metrelerce sürüklenen Tolga Coşkun, kolundan ve omzundan yaralandı. Coşkun ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

ARACI NE HALE GETİRDİN DEMESİ ZORUMA GİTTİ

Hastanede tedavi olduktan sonra taburcu olan motokurye Tolga Coşkun, Kendi şahsi motorumla sağ şeritte giderken, sol şeritteki araç sinyal ve aynasını kontrol etmeden benim şeridime girdi ve bana çarptı. Bana çarptıktan sonra ben sürüklendim, kaldırıma kafamı vurdum. Kask olmasa, Allah korusun daha kötü yaralanmalar olacaktı. Kask kafamdan çıkıyor, kolumu ve omzumu vuruyorum, kırık ve çatlaklar oluştu. Kaza sonrası sürücü araçtan inmedi, yani bir kaçma peşindeydi. Allah razı olsun buradaki esnaf sağ olsun araçtan rica ettiler. 'Arkadaşın durumunu görmüyor musun, ambulansı arayalım' falan diye rica ettiler. 'Bir in geçmiş olsun' de, ambulansı arayalım dediler. Araçtan indikten sonra bana 'Aracı ne hale getirdin' demesi, benim çok zoruma gitti. Ben yerde can çekişiyorken, beni bırakıp kaçma peşindeydi. Benim zoruma giden de buydu dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan şerit değiştiren otomobilin motokuryeye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarptığı görülürken, otomobil sürücüsü bir süre araçtan inmeyerek bekledi. Bu sırada çevredekiler ise otomobile yönelerek sürücüyü uyardı. Sürücü otomobili daha sonra yol kenarına park etti.

FATİH\'te Sinyal Vermeden Şerit Değiştiren Sürücü Motokuryeye Çarptı
Kaynak: DHA
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Fatih, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'te Sinyal Vermeden Şerit Değiştiren Sürücü Motokuryeye Çarptı - Son Dakika


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