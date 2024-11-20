Fatih\'te Trafik Kavgası: Motosiklet ve Otomobil Sürücüleri Arasında Tekmeli Yumruklu Savaş

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FATİH'te 2 sürücü arasında başlayan kavga kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, gece bekçilerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Laleli'de meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların arkadaşlarının dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekmeli tokatlı kavgada motosiklet kaskı da kullanıldı. Kavga, gece bekçilerinin müdahalesiyle son buldu. Kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçarken olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.