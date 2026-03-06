Fatih\'te Uyuşturucu Operasyonu

Fatih'te, bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ü.Ç. ve Z.R. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 7 parça halinde toplam 6 kilo 550 gram gelen sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 19 bin lira ile 150 avro ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan emniyette işlem yapılan Ü.Ç'nin 3, Z.R'nin ise 6 suçtan kaydı olduğu belirlendi."