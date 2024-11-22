Fatih\'te Yatta Yangın Çıktı

Fatih sahilinde demirlenen yatta çıkan yangın hasara yol açtı.
Balat sahilinde demirli olan 18 metrelik yatta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangın itfaiye ve deniz polisinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yatta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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