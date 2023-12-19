00:50 •
İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?•
00:09 • •
23:21 • •
Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet D'ye (46) bir otomobil çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ahmet D'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay yerinden kaçan otomobilin tespiti ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika