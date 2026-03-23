Fatih\'teki Patlamada 2 Yaralı Taburcu Edildi

FATİH'te patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarılan 10 kişiden 2'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Tedavisi devam eden 8 yaralıdan birinin ise entübe edildiği öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bina çökmesi nedeniyle hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan 7'sinin genel sağlık durumları iyi olup, 1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.