Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nda restoran bacasında yangın çıktı - Son Dakika
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Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nda restoran bacasında yangın çıktı

Fatih\'teki tarihi Mısır Çarşısı\'nda restoran bacasında yangın çıktı

Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nın sahil tarafına bakan balık pazarı kapısı girişindeki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da olay yerine gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

15.05.2024 12:14
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Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı girişindeki restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mısır Çarşısı'nın sahil tarafına bakan balık pazarı kapısı girişindeki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da olay yerine gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, restoran bacasından kaynaklanan yangının, tarihi çarşının diğer kısımlarına sirayet etmeden söndürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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