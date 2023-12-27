 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Terim, Yunanistan'a gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

Türk teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşmaya vararak bu ülkeye gitti. Terim, yeni takımının antrenmanında yer alacak ve ekibine bir İtalyan kondisyoner de katılacak.

27.12.2023 - 11:51,
Abone Ol

Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

Olgucan KALKAN-Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, bu ülkeye gitti.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli teknik adam yolculuk öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Terim, kendisine uzatılan mikrofonlara 'Söyleyeceğimiz çok şey olacak ama şimdi değil' dedi.

Açıklamanın ardından terminale giren Terim, özel uçakla Yunanistan'a gitti. Fatih Terim, akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda yeni takımının başında yer alacak.

Öte yandan Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin, Eray Sözen ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak. Tanrıvermiş'in İtalyan ekibi Roma ile olan sözleşmesini feshettikten sonra ekibe dahil olması bekleniyor. Terim'in ekibine ayrıca bir de İtalyan kondisyoner katılacak.

Fatih Terim, Yunanistan\'a gitti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Antrenman, Havacılık, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Terim, Yunanistan'a gitti - Son Dakika


12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur

Son Dakika
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02 Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:28:57. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Terim, Yunanistan'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement