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Fatih Vatan Caddesi'nde Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Fatih Vatan Caddesi'nde Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu

Fatih Vatan Caddesi'nde yol kenarında unutulan çanta paniğe neden oldu. Yol trafiğe kapatıldıktan sonra patlatılan çantadan pijama, suluk ve boyama kitabı çıktığı öğrenildi. Olay sonrası cadde trafiğe açıldı.

Fatih Vatan Caddesi\'nde Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu
26.01.2024 - 13:10,
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FATİH Vatan Caddesi'nde yol kenarında unutulan çanta paniğe neden oldu. Yol trafiğe kapatıldıktan sonra patlatılan çantadan kıyafet çıktığı öğrenildi.

Olay, Fatih Vatan Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Yol kenarında unutulan çantayı görenler ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi önlem amaçlı trafiğe kapattılar. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattıkları çantadan pijama, suluk ve boyama kitabı çıktığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonrası cadde trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA
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