Fatihler JÖH, Boran-6'da İkincilik Elde Etti - Son Dakika
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Fatihler JÖH, Boran-6'da İkincilik Elde Etti

Fatihler JÖH, Boran-6\'da İkincilik Elde Etti

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması'nda ikincilik kazanan Hakkari'deki Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekibi, jandarma teşkilatının gururu oldu.

03.01.2025 11:49
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Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması'nda ikincilik kazanan Hakkari'deki Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekibi, jandarma teşkilatının gururu oldu.

Düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Hakkari Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Harekat birlikleri, milletin huzuru ve güvenliği için kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Aldıkları zorlu eğitimlerle 7 gün 24 saat göreve hazır olan JÖH birlikleri, terörle mücadelede sağladıkları başarının yanı sıra yarışmalarda elde ettikleri derecelerle de göz dolduruyor.

Nişancılıkta farkındalığın sağlanması, mesleki kültürün oluşturulması, keskin nişancıların moral, motivasyon ve güvenlerinin artırılması ile terörle mücadelede edinilen tecrübenin paylaşılması amacıyla İzmir'de 11-17 Kasım'da uluslararası düzeyde organize edilen yarışmaya katılan Fatihler JÖH Tabur Komutanlığı ekibi, önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekibin yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile katılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı ve gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen, ekip (unsur) olarak ikinci oldu.

Elde ettikleri dereceyle jandarma teşkilatını gururlandıran Yağcı ve Özmen, kazandıkları başarıyı şehit ve gazi olan silah arkadaşlarına armağan etti.

Yağcı, AA muhabirine, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış¸ Alanı'nda düzenlenen yarışmada, şehitlerden aldıkları şuur, komutanlarının olumlu yönlendirmesiyle yaptıkları fedakar çalışmalar sonucunda ikinci olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yarışma için görevlendirildikleri günden itibaren organizasyonda başarı elde edeceklerine inandıklarını anlatan Yağcı, "Hazırlık evresinde bize desteklerini esirgemeyen komutanlarımıza, Fatihler JÖH taburunda görev yapan ve yarışma esnasında bize olan inançlarını kaybetmeyen silah arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Elde ettiğimiz bu başarıyı da kahramanca mücadele ederken şehit ve gazi olmuş tüm silah arkadaşlarımıza armağan ediyoruz." dedi.

"Ara, bul, yok et"

Adını, 27 yıl önce kentte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Bülbül'den alan Fatihler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın terör ve teröristle mücadeleye milli imkanlarla hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Bu uğurda daha başarılı olabilmek için eğitim, spor ve atış faaliyetlerimize devam etmekteyiz. İl sınırları içinde, görev verildiği takdirde başka bölgelerde de 'ara, bul, yok et' misyonuyla, şehitlerimizden aldığımız güç, kuvvet ve tecrübeyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülke sınırları içinde Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ekipleri sayesinde terör örgütleri yok denecek seviyeye kadar indirgenmiştir. Tarihinde sayısız kahramanlıkları bulunan, her türlü operasyonda görev almış, yurt içinde ve yurt dışında da sayısız başarılar elde etmiş Fatihler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı, her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadelesine devam edecektir."

Kaynak: AA

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