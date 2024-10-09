Fatima Payman'dan Yeni Parti Kuruluşu - Son Dakika
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Fatima Payman'dan Yeni Parti Kuruluşu

Eski Senatör Fatima Payman, 'Avustralya'nın Sesi' partisini kurarak tüm Avustralyalıların haklarını savunacak.

09.10.2024 12:16
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Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinin eski Senatörü Fatima Payman, "Avustralya'nın Sesi" isimli bir parti kuracağını bildirdi.

9News sitesinin haberine göre, Payman, düzenlediği basın toplantısında, partisinin "tüm Avustralyalıları" temsil edeceğini ve "haklarından mahrum bırakılanlar ve seslerini duyuramayanların" ihtiyaçlarını gün yüzüne çıkaracağını belirtti.

Payman, Avustralya'daki birçok insanın "geri bırakıldıklarını hissettiklerini ve dile getirmeye çalıştıkları sorunların dinlenmediğini" düşündüklerini aktardı.

Mevcut durumda bir farklılık ihtiyacı olduğunu vurgulayan Payman, "Artık sesimizin aynı eski siyaset tarafından bastırılmasına seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.

Payman, partisinin konut satın alma gücü, yaşlı bakımı ve çocukların eğitimine dair politikalara ağırlık vereceğini kaydetti.

Yeni partinin internet sitesinde, "Yapılması gerekeni yapmak için iki büyük partiyi tekme tokat sürüklemek zorunda kalsak bile yapacağız." ifadesi bulunuyor.

Afgan kökenli Payman, Avustralya'da Yeşiller Partisinin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği için İşçi Partisi grubundan süresiz uzaklaştırılmasının ardından 4 Temmuz'da partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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