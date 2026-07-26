AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.

Kaya, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Düzce İl Başkanlığı Temmuz Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Darıyeri Mengencik köyünü ziyaret etti.

Burada köy kahvesinde vatandaşlarla buluşan Kaya, çay içerek sohbet etti.

Kaya, köyde yaşayan demans ve alzheimer hastası 90 yaşındaki Leman Yavuz'u, AK Parti Düzce İl Teşkilatı'nın destekleriyle yapılan evinde ziyaret etti.

Burada Yavuz ile bir süre sohbet eden Kaya, sağlık durumu ve yaşam koşulları hakkında köy muhtarı ve yakınlarından bilgi aldı.

Kaya, daha sonra Musababa köyünde genç çiftçi Bilal Köse tarafından 60 dönüm arazi üzerinde kurulan yaban mersini, ahududu ve frenk üzümü bahçesini gezdi.

Kaya, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Gümüşova ilçesine bağlı Ardınçdibi köyü AK Parti Teşkilatı Köy Başkanı Ömer Gönül'ün yakınlarına da taziye ziyaretinde bulundu.