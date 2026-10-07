Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında isimleri geçen ve hesapları dondurulan Kaya çifti, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "gönüllü ödeme" imkânından faydalanmak üzere başvuruda bulunmuştu. Savcılığın yazışmalarına göre, 7 bankadaki 6 ayrı hesap için dilekçe veren çifte 5 Ekim 2026 tarihinde onay çıktı. Mal varlıklarındaki blokajın savcılık izniyle aşılmasının ardından Birleşik Fon Bankası'ndaki ilgili hesaba para iadesi gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan iddiaların merkezinde ise Özata Denizcilik hisseleri bulunuyor. Dosyaya yansıyan suçlamalar şu şekilde:

Fatma Betül Sayan Kaya'nın, şirketten aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1 milyar 300 milyon liraya sattığı öne sürülüyor.

Eşi İlyas Kaya'nın ise 2026 yılı başlarında hisse başı 55 liradan 150 bin adet hisse senedi aldığı ve bu hisseleri 4 bin 482 liradan sattığı; 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği iddia ediliyor.

Çiftin bu işlemler sonucunda Özata fonundan toplam 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığına yönelik iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül 2026 tarihinde AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.