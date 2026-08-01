Fatma Doğanay: Türkiye'nin İlk Kadın İtfaiye Şoförü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Doğanay: Türkiye'nin İlk Kadın İtfaiye Şoförü

Fatma Doğanay: Türkiye\'nin İlk Kadın İtfaiye Şoförü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Depremi'nde kaybettiği kız kardeşiyle mesleğine tutku ile bağlanan Fatma Doğanay, 26 yıldır hizmet veriyor.

Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Fatma Doğanay'ın kariyer yolculuğu üniforma tutkusuyla başladı. Doğanay'ın mesleğe olan bağlılığı, hayatının en zor dönüm noktalarından biriyle daha da perçinlendi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne Sakarya'daki evlerinde yakalanan ve kız kardeşini enkaz altında kaybeden Doğanay, afet anında arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin hayati rolünü bizzat yaşayarak kavradı. Yaşadığı acıya rağmen depremzedelerin yardımına koşan Doğanay, mezuniyetinin ardından girdiği sınavları kazanarak Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'a katıldı ve Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26 yıldır aralıksız hizmet veren Doğanay, "Kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum. Bence kadın olsun erkek olsun herkesin ne istiyorsa ona inanması ve bu uğurda mücadele etmesi yeterli. Kadınlarımızın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Zorlukları elbette var ama pes etmeyeceğiz" dedi.

Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Fatma Doğanay'ın kariyer yolculuğu, disiplinli bir hayat ve üniforma tutkusuyla başladı. Polis ve itfaiyeci olmak arasında kaldıktan sonra tercihini itfaiyecilikten yana kullanan Doğanay'ın mesleğe olan bağlılığı, hayatının en zor dönüm noktalarından biriyle daha da perçinlendi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne Sakarya'daki evlerinde yakalanan ve kız kardeşini enkaz altında kaybeden Doğanay, afet anında arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin hayati rolünü bizzat yaşayarak kavradı. Yaşadığı derin acıya rağmen diğer depremzedelerin yardımına koşan Doğanay, mezuniyetinin ardından girdiği sınavları kazanarak Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'a katıldı ve Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü olarak tarihe geçti.

'İŞİMİ NEŞEYLE YAPIYORUM'

Mesleğini ilk günkü heyecan ve aşkla sürdürdüğünü belirten Fatma Doğanay, "26 yıl çok uzun bir süre gibi görünse de buraya yeni başlayan genç meslektaşlarımı gördüğümde kendimi onlarla aynı yaşta hissediyorum. İşimi, çalışma arkadaşlarımı ve yöneticilerimi çok seviyorum. Sevilmeden yapılacak bir meslek değil bu. Gece nöbetine uykusuz kalacağımı bilerek ama içimdeki büyük bir neşeyle geliyorum. İtfaiyecilik zor, zor olduğu kadar da kutsal bir meslek" dedi.

'HAZIR KITA BEKLİYORUZ'

Havalimanında acil durumlara müdahale etmek amacıyla 24 saat vardiya sistemiyle çalıştıklarını belirten Fatma Doğanay, "Telsizden bir anons geldiğinde ekip olarak saniyeler içinde kıyafetlerimizi giyip araçlarımıza geçeriz. Örneğin iniş takımı arızası yaşayan bir uçak için pilot yerel bekleme istediğinde pistteki stratejik noktalarımızda yerimizi alırız. Durum acil hal alırsa, her araç sıralı şekilde uçağın inişini takip eder ve uçak güvenli şekilde park pozisyonuna geçene kadar ona eşlik ederiz. Çok şükür bugüne kadar büyük bir olay yaşamadık; genellikle kuş çarpması, cam çatlaması veya lastik patlaması gibi durumlara hızlıca müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK'

26 yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan Doğanay, "Kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum. Bence kadın olsun erkek olsun herkesin ne istiyorsa ona inanması ve bu uğurda mücadele etmesi yeterli. Kadınlarımızın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Zorlukları elbette var ama pes etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Doğanay: Türkiye'nin İlk Kadın İtfaiye Şoförü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li başkan İBB’ye rest çekti AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

12:56
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
11:35
İspanya’nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57’ye yükseldi
İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 13:12:24. #7.13#
SON DAKİKA: Fatma Doğanay: Türkiye'nin İlk Kadın İtfaiye Şoförü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.