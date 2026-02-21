Fatma Koç: 80 Yaşında Okuma Yazma Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Koç: 80 Yaşında Okuma Yazma Sevinci

Fatma Koç: 80 Yaşında Okuma Yazma Sevinci
21.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 80 yaşında okuma yazma öğrenen Fatma Koç, azmiyle örnek oldu. Yaşadığı zorlukları aştı.

Bartın'da okul hayali yarım kalan Fatma Koç, azmiyle 80 yaşından sonra okuryazar oldu.

Merkez ilçeye bağlı Yıldız köyünde yaşayan, 5 çocuk 13 torun sahibi Koç, çocukluk yaşlarında gerek maddi imkansızlık gerekse okulun köylerine uzak olması nedeniyle okuyamadı.

Okuma yazma bilmediği için günlük hayatında zorluklar yaşayan Koç, geçen yıl eylülde Halk Eğitim Merkezi'nde Yetişkin Okuma Yazma Kursu'na başvurdu.

Yurt dışında yaşayan kızı tarafından çanta, defter, dosya ve kalem gibi kırtasiye ihtiyaçları karşılanan Koç, merkeze gitmeye başladı.

Köyünden haftanın iki günü servise binerek kursa gelen Koç, yaklaşık 5 ayda okuma yazma öğrendi.

Bu sayede günlük hayatında yaşadığı zorluklardan kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Koç, okuma yazmasını ilerletmek için kursa devam ediyor.

"Hayatım boyunca okula gidememenin burukluğunu yaşadım"

Fatma Koç, AA muhabirine, çocukluk yaşlarında gerek maddi imkansızlık gerekse okulun köylerine uzak olması nedeniyle okuyamadığını söyledi.

Okula gitmek için yaklaşık bir saat yürümek zorunda kalacağını, köyde yaşıtı olmadığı için babasının da kendisini yalnız başına okula göndermek istemediğini belirten Koç, "Babama hem kızıyorum hem de kızamıyorum. Madem beni de okutsaydı da öyle bıraksaydı köyümüzü. Gittiğimiz yerde arkadaş olsa onlarla giderdim ama kimseler yoktu. Diğer kardeşlerimi okuttu, en küçükleri bendim. Yollayamadı beni kendi başıma. 'Gidip gelemezsin, yolda düşersin, başına bir şey gelir.' diye yollayamadı. O yüzden cahil kaldık." ifadelerini kullandı.

Koç, hayatı boyunca okula gidememenin burukluğunu yaşadığını anlatarak, "Okumamanın zorluğunu çok yaşadım. Başına gelmeyen bilemez. Hastaneye kendim gidemezdim, yanıma birini bulamayınca da gidemezdim. Hasta olurdum, kalırdım evde. O yüzden her işimi kendim görmek için okuma yazma öğrenmeye karar verdim. Her zaman 'Bana yoldaş olur musun?' diye komşuya gidemem. 'Bizim işimiz var, başkasına git.' diyorlardı. Bunu başına gelen bilir. Okumayı öğrendim, çok mutluyum. Kendi işimi kendim görüyorum." diye konuştu.

"Azmini hiç kaybetmedi"

Halk Eğitim Merkezi okuma yazma öğretmeni Hüseyin Kocael de Fatma Koç ile geçen yıl eylülden bu yana önemli mesafe kat ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fatma teyzeyle haftanın iki günü ders yapıyoruz. Kendisi hiç aksatmadan, yağmur da yağsa kar da olsa imkanlarını zorlayarak kursa geliyor. Bu aslında gençlerimize örnek. Azmini hiç kaybetmedi. Her gün aynı heyecan, aynı mutlulukla okuma yazma kursuna geliyor. Okuma yazmayı öğrendikçe kendisi de şaşırıyor, mutlu oluyor."

Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Salih Musa ise okuma yazma bilmeyen herkesi okul müdürlükleri ve halk eğitim merkezlerine beklediklerini belirterek, Fatma Koç'u da azmi ve başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: AA

Fatma Koç, Güncel, Bartın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Koç: 80 Yaşında Okuma Yazma Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:49:17. #7.11#
SON DAKİKA: Fatma Koç: 80 Yaşında Okuma Yazma Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.