Fatma Nur Çelik ve Kızı Ölü Bulundu

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "İstanbul'un iki yakası. Aynı isim. Kızı için adalet arayan, tehdit edilen, 'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' diye haykıran Fatma Nur Çelik ve kızı Zeytinburnu sahilinde ölü bulundu. Öğretmen Fatma Nur Çelik ise daha önce yetkilileri uyarmıştı. Önlem alınmadı. Öğrencisi tarafından katledildi. Bu iki ölüm tesadüf değil. Bu iki ölüm; şiddeti önlemeyen, failleri koruyan, cezasızlığı politika haline getiren düzenin sonucudur" dedi.

EMEP Genel Başkanı Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un iki yakası. Aynı isim. Aynı ihmal. Aynı cezasızlık. Kızı için adalet arayan, tehdit edilen, 'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' diye haykıran Fatma Nur Çelik ve kızı Zeytinburnu sahilinde ölü bulundu. İstismar faili serbest. Devletin koruması gereken kadın korumasız bırakıldı. Öğretmen Fatma Nur Çelik ise daha önce yetkilileri uyarmıştı. Önlem alınmadı. Öğrencisi tarafından katledildi. Eğitim emekçileri ayağa kalktı: İş bıraktı, sokağa çıktı. Sorumlular hesap versin, istifa etsin dedi. 'Barikatı bize değil, şiddete kurun' diye haykırdı."

"Şüpheli ölümler aydınlatılana, failler yargılanana kadar susmayacağız"

Bu iki ölüm tesadüf değil. Bu iki ölüm; şiddeti önlemeyen, failleri koruyan, cezasızlığı politika haline getiren düzenin sonucudur. Kadınlar ölmesin diye yan yana gelenlerin karşısına dikilenler de bu tablonun sorumlularıdır. Şüpheli ölümler aydınlatılana, failler yargılanana kadar susmayacağız. 8 Mart'a giderken, tüm kadınları istismarı ve şiddeti aklayan Saray düzenine karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."