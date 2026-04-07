Fatma Öncü'den AA'nın 106. Yılı Kutlaması

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Öncü, AA'nın Milli Mücadele'nin sesi ve bağımsızlığın habercisi olduğunu belirterek, "6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, zor günlerde milletimizin sesi olmuş, haklı mücadelemizi dünyaya duyurmuştur. 106 yıldır aynı sorumluluk ve kararlılıkla görevini sürdüren Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçenleri saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.