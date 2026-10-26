Fatma Turgut, Mardin Kültür Yolu Festivali\'nde Artuklu Fuar Alanı\'nda sahne aldı

Fatma Turgut, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatma Turgut, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı. Sanatçı "Bir Varmış Bir Yokmuş"u seslendirirken alanı dolduran müzikseverler şarkılara eşlik etti.
Fatma Turgut, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Fatma Turgut, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda hayranlarıyla buluştu.
Kendine özgü müzikal tarzı ve sahne performansıyla dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, "Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkısını seslendirdi.
Konser alanını dolduran müzikseverler, Turgut'un şarkılarına eşlik ederek, keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: AA
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