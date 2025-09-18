Fatsa\'da Balkon Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'da büyük şüphe uyandıran bir olay meydana geldi.
Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan 5 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinde bir süredir birlikte yaşayan 25 yaşındaki Mert Tezlik ile 20 yaşındaki Dilek Avkaş, gece saat 01.00 sularında balkonundan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mert Tezlik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Dilek Avkaş ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avkaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Tezlik ve Dilek Avkaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan, polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.
Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
