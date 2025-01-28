Fatsa'da Düşen Balıkçı Kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatsa iskelesinde oltayla balık tutan Serdar Gelegen, dengesini kaybederek denize düştü.
Gelegen'in boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden vatandaşlar, suya can simidi attı.
Can simidine tutunan Gelegen, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.
Gelegen, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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