Fatsa\'da sokakta bitkin düşen eşek belediyenin doğal yaşam alanına götürüldü

Fatsa'da sokakta bitkin düşen eşek belediyenin doğal yaşam alanına götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatsa'nın Dolunay Mahallesi'nde bitkin halde bulunan eşek, vatandaşların ihbarı üzerine Fatsa Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen eşeğin bir süre sonra sahiplendirileceği öğrenildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sokakta bulunan eşek, Fatsa Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda koruma altına alındı.
Dolunay Mahallesi'nde bitkin haldeki eşeği gören vatandaşlar durumu Fatsa Belediyesi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, eşeği Fatsa Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na getirdi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen eşeğin bir süre sonra sahiplendirileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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