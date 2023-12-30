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Fatsa'da Telefon Hırsızı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Fatsa'da Telefon Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinden çalınan telefonları satmaya çalışan Kemal Çırak, suçüstü yakalanarak tutuklandı. Polis ekipleri, çalınan telefonları sattığı yerleri tespit ederek şüpheliyi takibe aldı. Çırak, 6 telefonu satmak isterken suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

Fatsa\'da Telefon Hırsızı Suçüstü Yakalandı
30.12.2023 - 18:01,  Güncelleme: 18:03
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ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinden çaldığı telefonları satmaya çalışırken suçüstü yakalanan Kemal Çırak (21), tutuklandı.

Fatsa'da, bir iş yerinden 12 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde telefonları çalanın Kemal Çırak olduğu belirledi. Çaldığı 3 telefonu ilçedeki başka telefonculara sattığı tespit edilen Çırak'ı takibe alan ekipler, şüphelinin Altınordu ilçesine geldiğini belirledi. Yanında getirdiği 3 telefonu ilçedeki bir telefoncuya sattıktan sonra başka iş yerine giren Çırak, kalan 6 telefonu satmak istediği sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Çırak, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Çırak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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