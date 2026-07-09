Fatsa ve Ünye'de Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
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Fatsa ve Ünye'de Denize Girmek Yasaklandı

09.07.2026 14:00
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Fatsa ve Ünye'de deniz yasağı getirildi. Dikkatli olunmalı.

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün kentin batı kesimlerinde Fatsa ve Ünye ilçelerinde kuvvetli rüzgara bağlı olarak gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlenmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 9 Temmuz Perşembe günü Fatsa ve Ünye ilçelerimizde saat 13.00'ten sonra denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatsa ve Ünye'de Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika

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