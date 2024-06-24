'Faturamatik Yakup': 92 santimetrelik boyu ile 'otomatik fatura'ya direniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

'Faturamatik Yakup': 92 santimetrelik boyu ile 'otomatik fatura'ya direniyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 92 santimetrelik boyuyla esnafın neşe kaynağı olan 'Faturamatik Yakup' lakaplı Yakup Akdeniz, işyerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. Akdeniz, son günlerde mobil bankacılık nedeniyle işlerinde azalma olsa da kendisine takılan bu lakabın karşılığını vermek adına çalışmaya devam edeceğini belirtiyor. 1996 yılından bu yana işyerlerinin faturalarını bayilere giderek ödeyen Yakup Akdeniz'e Altınordu ilçesindeki esnaf da sahip çıkıyor. Yakup Akdeniz faturaların tarihlerini kendisi takip ettiği gibi esnaf da her ay Akdeniz'i arayarak faturalarını ödetiyor. Faturamatik Yakup, faturalardan artan para üzerini kendisine alarak, esnafın desteğiyle bu sayede geçimine katkı sağlıyor. Esnaflar tarafından kendisine 'Faturamatik Yakup' lakabı takılan, hafta için her gün sokak ve caddeleri dolaşarak esnaf ile sohbet eden ve fatura tarihlerini de takip ederek, işine sahip çıkan Akdeniz, son yıllarda mobil bankacılık ile ödeme sisteminden sonra işlerinde azalma olduğunu belirtti. Akdeniz, her şeye rağmen lakabının karşılığını vermek adına çalışmaya devam edeceğini aktardı.

24.06.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Faturamatik Yakup': 92 santimetrelik boyu ile 'otomatik fatura'ya direniyor

Ordu'da esnafın neşe kaynağı olan Yakup Akdeniz, 1996 yılından bu yana esnafın faturalarını ödeyerek, kendi geçimini sağlıyor

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 92 santimetrelik boyuyla esnafın neşe kaynağı olan 'Faturamatik Yakup' lakaplı Yakup Akdeniz, işyerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. Akdeniz, son günlerde mobil bankacılık nedeniyle işlerinde azalma olsa da kendisine takılan bu lakabın karşılığını vermek adına çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

1996 yılından bu yana işyerlerinin faturalarını bayilere giderek ödeyen Yakup Akdeniz'e Altınordu ilçesindeki esnaf da sahip çıkıyor. Yakup Akdeniz faturaların tarihlerini kendisi takip ettiği gibi esnaf da her ay Akdeniz'i arayarak faturalarını ödetiyor. Faturamatik Yakup, faturalardan artan para üzerini kendisine alarak, esnafın desteğiyle bu sayede geçimine katkı sağlıyor.

Mobil bankacılık ile ödemeye karşı direniyor

Esnaflar tarafından kendisine 'Faturamatik Yakup' lakabı takılan, hafta için her gün sokak ve caddeleri dolaşarak esnaf ile sohbet eden ve fatura tarihlerini de takip ederek, işine sahip çıkan Akdeniz, son yıllarda mobil bankacılık ile ödeme sisteminden sonra işlerinde azalma olduğunu belirtti. Akdeniz, her şeye rağmen lakabının karşılığını vermek adına çalışmaya devam edeceğini aktardı.

"28 seneden beri faturaları ödüyorum"

Yakup Akdeniz, "Bu işe 1996 yılında başladım, 28 sene oldu, o günden bu yana fatura ödemeye devam ediyorum. Kimi zaman benimle emanet de gönderiyorlar, onları sahibine teslim ediyorum. Benim belirli müşterilerim var, onlar olmasa para kazanamam. Ben faturalardan arta kalan paraları alıyorum, onları geri vermiyorum. Büyük miktarları veriyorum ama az olanları bana kalıyor. Sabah evden çıkar, saat 19.00 gibi eve giderim, başka da dışarıya çıkmam" diye konuştu.

"İnternetten yatırılan faturalardan bana para kalmıyor, bu işi yapmaya devam edeceğim"

Faturaların son ödeme tarihlerine kadar kontrol ettiğini ve ödemelerini bu şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden Akdeniz, mobil bankacılık ile ödeme sisteminden sonra işlerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, "İnternetten yatırılan faturalardan bana para kalmıyor, onlardan sonra benim işlerim azaldı. İnternet bankacılığı çıkmasaydı benim işlerim çok fazlaydı, sürekli fatura ödüyordum, para kazanıyordum. Benim adım Faturamatik Yakup, bu işi bırakmayı düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Otomatik talimat yerine Faturamatik Yakup'a talimat versinler"

Sırrı Paşa Caddesi'nde cep telefonu dükkanı bulunan Can Topuz, faturalarını Faturamatik Yakup'a verdiklerini, ödeme yaptıktan sonra kendilerine dekontunu getirdiğini belirterek, "İnternet ödemeleri Yakup ağabeyi biraz üzdü, kendisiyle yaklaşık 10 seneden bu yana tanışıyoruz. Kendisi bizim faturalarımızı alıyor, günün ve tarihini de takip ediyor, hiç şaşırmıyor. Buraya geliyor ve faturalarımızın geldiğini söylüyor ve faturaları alıyor, işini de takip ediyor. Otomatik talimat vermeyin, Yakup ağabeye talimat verin" şeklinde konuştu.

"Seveni çok fazla"

Murat Tut isimli vatandaş ise, 12 yıldan bu yana Faturamatik Yakup'u tanıdığını belirterek, "Artık herkes telefondan ödemeleri yaptığı için bu aralar işleri düşüşte. Yine de seveni çok var" dedi.

Kaynak: İHA

Altınordu, Akdeniz, Banka, Ordu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Faturamatik Yakup': 92 santimetrelik boyu ile 'otomatik fatura'ya direniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
23:10 Hiç de göründüğü gibi değilmiş İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:51 Tekirdağ’da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu Tekirdağ'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 23:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: 'Faturamatik Yakup': 92 santimetrelik boyu ile 'otomatik fatura'ya direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement