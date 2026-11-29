DAKAR, 29 Kasım (Xinhua) -- Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Çin ile Senegal arasındaki işbirliğinin kırsal bölgelerde içme suyuna erişimin iyileştirilmesine katkı sağladığını söyledi.

Faye cumartesi günü ülkenin doğusundaki Tambacounda bölgesinde bulunan Koumpentoum kasabasında Çinli CGCOC Grubu tarafından inşa edilen içme suyu tesislerinin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Senegal'in kalkınmasına desteklerinden dolayı Çinli şirkete ve diğer ortaklara teşekkürlerini ileten Faye, bu gelişmeyi "Senegal ile Çin arasındaki başarılı ortaklığın meyvesi" olarak nitelendirdi.

Halkın güvenli içme suyuna erişimini sağlamanın ülkenin kalkınma gündemindeki temel hedeflerden biri olduğunu belirten Faye, kırsal bölgelerde su teminini güvence altına almanın en önemli öncelikleri olduğunu ifade etti. Faye, yeni hizmete alınan tesislerin 24.000'den fazla bölge sakinine içme suyu temin edeceğini söyledi.

İşletilmek üzere Senegal tarafına resmen devredilen tesisler, CGCOC Grubu'nun ülkedeki iştiraki tarafından üstlenilen ve Çin İhracat-İthalat Bankası (China Eximbank) tarafından finanse edilen kırsal içme suyu temini projesinin ikinci aşamasını oluşturuyor. Yaklaşık 100 milyon ABD doları değerindeki proje, Ocak 2026'da başlamıştı.

CGCOC Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre Senegal'in 14 bölgesinden 13'ünü kapsayan proje, 85 sondaj kuyusu ile 89 su kulesinin inşası ve rehabilitasyonunun yanı sıra 1.450 kilometrelik su dağıtım şebekesinin kurulmasını içeriyor. Projenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 milyon kişinin içme suyuna erişim sağlaması bekleniyor.