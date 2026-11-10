Fayed soruşturmasında Paris'te 3 mülkte arama yapıldı, şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika
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Fayed soruşturmasında Paris'te 3 mülkte arama yapıldı, şüpheliler serbest bırakıldı

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Paris Savcılığı, Muhammed el-Fayed'e yönelik cinsel istismar ve insan ticareti soruşturmasında Ritz Oteli dahil üç mülkte aramalar yapıldığını doğruladı. Bazı şüpheliler gözaltına alınıp serbest bırakıldı, mağdurlar dinlendi, dijital materyaller incelemeye alındı.

Fransa'da, Londra'daki ünlü alışveriş merkezi Harrods'un ve Paris'teki Ritz Otel'in eski sahibi Muhammed el-Fayed hakkında açılan cinsel istismar ve insan ticareti soruşturmasında yeni arama ve gözaltılar olduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı 2023'te hayatını kaybeden Mısırlı milyarder Muhammed el-Fayed'e yönelik cinsel istismar ve insan ticareti soruşturmasında Paris'teki Ritz Oteli dahil üç mülkte ekim ortasında aramalar yapıldığını doğruladı.

Paris Savcılığı aramalar neticesinde bazı şüphelilerin gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Aramaların ve gözaltıların Mısırlı milyardere yönelik "örgütlü bir grup tarafından insan ticareti, fuhuşa aracılık ve tecavüz" iddialarına ilişkin yürütülen ön soruşturma kapsamında yapıldığını kaydeden savcılık, aynı tarihlerde bazı Fayed mağdurlarının da Fransız soruşturma makamları tarafından dinlendiğini açıkladı.

Arama yapılan yerler arasında Fayed'in mülklerinden Paris'in batısındaki Villa Windsor ile Villa Sainte-Therese de yer aldı.

Savcılık aramalar sonucu ele geçirilen bazı dijital materyallerin incelemeye alındığını belirtti.

2023'te 94 yaşında hayatını kaybeden Fayed onlarca kadına cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelmişti. Mağdur kadınlar basına yansıyan ifadelerinde Fayed'in cinsel suçları için Paris'teki villalarını kullandığını belirtmişti.

Mağdurların avukatları, Fayed'i işlediği suçlar ve organize suç örgütüyle aynı suçlardan gündeme gelen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e benzetmişti.

Kaynak: AA
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