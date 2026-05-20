Fazilet Apartmanı Davası Ertelendi

20.05.2026 14:54
Mahkeme, apartmanın yıkımına etki eden tadilatlar için ek rapor talep etti ve duruşmayı erteledi.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada mahkeme heyeti, deprem öncesinde zemin kattaki fırında çeşitli tadilatlar yapıldığına dair açılmış dava ve dava kapsamında alınmış raporlar olduğu ancak son raporda bunlara yer verilmediği, bu nedenle tadilatların binanın yıkılmasına etkisi olup olmadığı, raporda kusur atfı yapılmayan fırın işletmecileri sanıkların sorumluluklarının tespiti için dosyanın ek rapor için tekrar Pamukkale Üniversitesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A bloğunun 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılmasıyla ilgili binanın hem müteahhidi hem statik proje müellifi hem de fenni mesulü olan tutuksuz Mahmut Oktay Hartavi (65), zemin kattaki Akın Ekmek Fabrikası'nın işletmecileri tutuksuz sanıklar Akın Yağcı (80) ve eşi Ferihan Yağcı'nın (72) yargılandığı davaya devam edildi. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenen sanıklar Mahmut Oktay Hartavi, taraf avukatları ile binada yakınlarını kaybedenler katılırken, aynı suçtan yargılanan Akın Yağcı ile Ferihan Yağcı yer almadı.

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada savcının esas hakkında mütalaasını verdiğini hatırlatıp, dosyada eksikler olduğu için karar vermeyeceğini belirterek sanık ve tarafların savunmalarını aldı. Mahmut Oktay Hartavi, savunmasında önceki beyanlarına ekleyeceği bir şeyi olmadığını belirterek beraatini talep etti. Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

KAMU GÖREVLİLERİ DAVASIYLA BİRLEŞTİRİP DOSYAYI EK RAPORA GÖNDERDİ

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenen 10 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ana dava ile birleştirilmesine, Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan son bilirkişi raporunda kusur atfı yapılmayan fırın işletmecileri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı'nın işlettiği fırınla ilgili deprem öncesi açılmış davada bilirkişi raporları ve keşiflerin olduğu, dolayısıyla dosya kapsamında mevcut delillere göre yer alan, tespiti yapılan hususlarla alakalı bir değerlendirme olmadığı, ayrıca rapor içeriğinde ısıyla alakalı, unla alakalı bir değerlendirmenin olduğu ancak raporun sonuç kısmında sanıkların olup olmadığının bir tespitinin bulunmadığı, bu nedenle iş yerinde 4 ve 5 nolu bağımsız bölümün birleştirilmesi, asma katta 4, 5, 6 nolu bağımsız bölümün birleştirilmesi, bu birleştirilme yapılırken iş yerleri arasında duvarların kaldırılması, iş yeri önüne sundurma yapılması, zemin kat kuzey cephesi kapılarının açılması gibi iş yeri tadilatlarının binanın yıkımına etkisinin var mı yok mu diye her bir sanık yönünde ayrı ayrı açıklama yapılması ve sorumluluklarının tespiti için dosyanın ek rapor için tekrar Pamukkale Üniversitesi'ne gönderip davayı, 30 Ekim'e erteledi.

Kaynak: DHA

