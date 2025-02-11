FBI, JFK Suikastına Ait 2.400 Kayıt Açığa Çıkardı - Son Dakika
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FBI, JFK Suikastına Ait 2.400 Kayıt Açığa Çıkardı

FBI, JFK Suikastına Ait 2.400 Kayıt Açığa Çıkardı

FBI, JFK suikastıyla ilgili 2.400 kaydı keşfetti. Belgeler, suikast incelemesi belgeleri içinde yer alıyor.

11.02.2025 04:46
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ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin yaklaşık 2 bin 400 kaydı gün yüzüne çıkardığı ileri sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun edindiği bilgilere dayandırdığı haberde, FBI'ın, Kennedy suikastıyla bağlantılı belgeleri incelemek ve açıklamakla görevli kurula hiçbir zaman sunulmadığı tespit edilen yaklaşık 2 bin 400 kaydı keşfettiği öne sürüldü.

Haberde, bu kayıtların, FBI'ın yürüttüğü inceleme kapsamında ortaya çıkardığı 14 bin sayfalık dokümanın içinde yer aldığı belirtildi.

Kennedy suikastına ilişkin en büyük çevrim içi arşive sahip Mary Ferrell Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Jefferson Morley, söz konusu iddialar hakkında, "Bu oldukça büyük bir gelişme. FBI'ın bu konuyu ciddiye aldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin Başkanlık Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

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