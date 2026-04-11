FBI, iPhone'dan Silinmiş Signal Mesajlarına Erişti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 07:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de FBI, silinmiş bir Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen mesajlara erişmeyi başardı. Olay, Alvarado, Teksas'taki bir dava sürecinde ortaya çıktı ve mesaj içeriklerinin iPhone'un sistem belleğinden geri kazanıldığı belirtiliyor.

ABD'de görülen bir dava sürecinde, FBI'ın bir iPhone üzerinden silinmiş Signal mesajlarına ulaşmayı başardığı belirlendi. Soruşturma ekipleri, Apple'ın dahili bildirim depolama alanını kullanarak uygulama silinmiş olsa bile gelen mesaj içeriklerini ele geçirebildi, ancak sadece gelen mesajlar elde edildi.

Olay, Teksas'ın Alvarado kentindeki ICE Prairieland Gözaltı Tesisi'ne yönelik olduğu öne sürülen bir vakayla bağlantılı yargılamada gündeme geldi. FBI Özel Ajanı Clark Wiethorn'un mahkemede sunduğu ifade, Signal uygulaması cihazdan kaldırılmış olmasına rağmen iPhone'un sistem belleğindeki bildirim kayıtları üzerinden mesaj içeriklerinin geri getirildiğini gösterdi, ancak gönderilen mesajlara erişilemedi.

Veri kurtarma, iOS platformunda gelen bildirimlerin sistem içinde geçici olarak saklanabilmesi sayesinde mümkün oldu. Kullanıcıların bildirimlerde içerik gösterimini kapatma seçeneği bulunmasına rağmen, olayda bu ayarın etkin olmadığı ve mesaj içeriklerinin bildirim önizlemesi olarak sisteme kaydedilmiş olabileceği değerlendiriliyor. iPhone'larda veri erişimi, BFU ve AFU gibi sistem modlarına göre değişiyor, ve iOS'un yerel veri önbellekleme yaklaşımı, adli analizde geri kazanılabilir veri miktarını artırabiliyor.

Push bildirim altyapısı da kritik bir rol oynuyor; uygulama kaldırılsa bile, bildirim token yapısının hemen geçersiz hale gelmemesi, sistemin belirli bir süre daha bildirim almasına imkan tanıyor. Ayrıca, Apple'ın iOS 26.4 güncellemesiyle push bildirim token doğrulama yönteminde değişikliğe gitmesi, teknik çevrelerde dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor. Uzmanlara göre, yasal kolluk kuvvetleri, ticari dijital adli analiz araçlarıyla iOS cihazlardaki açıkları kullanarak veri çekebiliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Güvenlik, Teksas, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 08:23:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.