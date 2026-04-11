FBI, iPhone'dan Silinmiş Signal Mesajlarına Erişti

ABD'de görülen bir dava sürecinde, FBI'ın bir iPhone üzerinden silinmiş Signal mesajlarına ulaşmayı başardığı belirlendi. Soruşturma ekipleri, Apple'ın dahili bildirim depolama alanını kullanarak uygulama silinmiş olsa bile gelen mesaj içeriklerini ele geçirebildi, ancak sadece gelen mesajlar elde edildi.

Olay, Teksas'ın Alvarado kentindeki ICE Prairieland Gözaltı Tesisi'ne yönelik olduğu öne sürülen bir vakayla bağlantılı yargılamada gündeme geldi. FBI Özel Ajanı Clark Wiethorn'un mahkemede sunduğu ifade, Signal uygulaması cihazdan kaldırılmış olmasına rağmen iPhone'un sistem belleğindeki bildirim kayıtları üzerinden mesaj içeriklerinin geri getirildiğini gösterdi, ancak gönderilen mesajlara erişilemedi.

Veri kurtarma, iOS platformunda gelen bildirimlerin sistem içinde geçici olarak saklanabilmesi sayesinde mümkün oldu. Kullanıcıların bildirimlerde içerik gösterimini kapatma seçeneği bulunmasına rağmen, olayda bu ayarın etkin olmadığı ve mesaj içeriklerinin bildirim önizlemesi olarak sisteme kaydedilmiş olabileceği değerlendiriliyor. iPhone'larda veri erişimi, BFU ve AFU gibi sistem modlarına göre değişiyor, ve iOS'un yerel veri önbellekleme yaklaşımı, adli analizde geri kazanılabilir veri miktarını artırabiliyor.

Push bildirim altyapısı da kritik bir rol oynuyor; uygulama kaldırılsa bile, bildirim token yapısının hemen geçersiz hale gelmemesi, sistemin belirli bir süre daha bildirim almasına imkan tanıyor. Ayrıca, Apple'ın iOS 26.4 güncellemesiyle push bildirim token doğrulama yönteminde değişikliğe gitmesi, teknik çevrelerde dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor. Uzmanlara göre, yasal kolluk kuvvetleri, ticari dijital adli analiz araçlarıyla iOS cihazlardaki açıkları kullanarak veri çekebiliyor.