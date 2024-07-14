FBI, Trump'a yönelik saldırı soruşturmasını devraldı - Son Dakika
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FBI, Trump'a yönelik saldırı soruşturmasını devraldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırıya dair soruşturmayı devraldı. FBI, olaya derhal müdahale ettiğini ve soruşturmayı ABD Gizli Servisi ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte yürüteceğini açıkladı. Trump, saldırı sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

14.07.2024 06:37
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırıya dair soruşturmayı devraldı.

FBI'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "FBI Pittsburgh Saha Ofisi'nin özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "ABD Gizli Servisi'ndeki ortaklarımızın yanı sıra eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte FBI'ın tüm kaynaklarıyla bu soruşturmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesine yer verilirken, Trump'a yönelik, Pensilvanya'nın Butler şehrinde yapılan saldırıya dair soruşturmanın FBI tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silahlı saldırıya uğramış ve sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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