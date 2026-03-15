FCC Başkanı'ndan Yayıncılar için Tehdit - Son Dakika
FCC Başkanı'ndan Yayıncılar için Tehdit

15.03.2026 10:09
FCC Başkanı Carr, İran haberleri nedeniyle yayıncıların lisanslarının iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili haberleri nedeniyle bazı yayıncıların yayın lisanslarının iptal edilebileceği tehdidinde bulundu.

Carr, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Başkan Donald Trump'ın "sahte basın" gönderisini alıntılayarak konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili haberlere yönelttiği eleştirileri hatırlatan Carr, "Sahte haber olarak bilinen aldatmaca ve haber çarpıtmaları yapan yayıncıların, lisans yenileme süreçleri yaklaşmadan önce rotalarını düzeltme şansı var. Yasa açık. Yayıncılar kamu yararına hizmet etmek zorundadır, aksi halde lisanslarını kaybederler." ifadesini kullandı.

Brendan Carr, geleneksel medyaya duyulan güvenin yüzde 9 ile tüm zamanların en düşük seviyesine gerilediğini iddia etti.

Trump'ın ikinci seçim zaferine işaret eden Carr, bir adayın "yalanlar ve çarpıtmalara rağmen ezici bir seçim zaferi kazanabilmesinin medyaya duyulan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını gösterdiğini" savundu.

Carr, açıklamasında herhangi bir televizyon kanalının adını vermedi ve yanlış olduğunu düşündüğü belirli bir habere de atıfta bulunmadı.

Trump, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'daki ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve "sahte medyanın kasıtlı olarak yanıltıcı başlık attığını" belirtmişti.

Başkan Trump, "Özellikle The New York Times ve The Wall Street Journal ile diğer bazı aşağılık gazeteler ve medya kuruluşları aslında bu savaşı kaybetmemizi istiyor. Onların korkunç haberciliği gerçeklerin tam tersini yansıtıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FCC Başkanı'ndan Yayıncılar için Tehdit - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu

10:34
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
08:34
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular
SON DAKİKA: FCC Başkanı'ndan Yayıncılar için Tehdit - Son Dakika
Advertisement
