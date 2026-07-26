Feci Kazada 5 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Feci Kazada 5 Ölü, 2 Yaralı

Feci Kazada 5 Ölü, 2 Yaralı
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Antalya'daki kazada 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılardan biri 6 haftalık hamile.

YARALILARDAN BİRİ 6 HAFTALIK HAMİLE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gittiği olay yerinde kazaya ilişkin bilgi verdi. Vali Şahin, araçtaki 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını söyledi. Vali Hulusi Şahin, "Ailenin babası beyin travması nedeniyle helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdık. Araçtan çıkarma işlemi tamamlandı. Bu çok yoğun bir yol. Konya'dan Antalya'ya zaman geçirmek için gelenlerin kullandığı bir yol. Bugün hava da iyi olmasına rağmen böyle bir kaza ile karşı karşıyayız. Sebebini söyleyemeyiz ama hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüphelimiz. Adli soruşturmayı da arkadaşlarımız başlattı. Yaralılardan birini Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık, inşallah iyi haber bekliyoruz" dedi. Diğer yandan kazada yaralanan Hatice Uğurlu'nun 6 haftalık hamile olduğu, Serik'teki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Antalya, Güncel, Son Dakika

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