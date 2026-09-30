Fed raporu bina yenilemesinde maliyet aşımını yönetim eksikliğine bağladı, suistimal bulmadı

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Genel Müfettişlik Ofisi, Fed binalarının renovasyonuna ilişkin maliyet aşımının proje yönetimindeki yetersizliklerden kaynaklandığını ancak herhangi bir cezai ihlal veya idari suistimal tespit edilmediğini bildirdi.

Genel Müfettişlik Ofisi, Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili projede "maliyet aşımı" olup olmadığına yönelik yürüttüğü inceleme sonucunda hazırladığı 121 sayfalık raporu yayımladı.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada, bütçesi 2020'den 2024'e kadar 2 katından fazla artan Eccles-1951 binası yenileme projesinin inşaat maliyetlerini değerlendirmek amacıyla inceleme yapıldığı belirtildi.

Fed Yönetim Kurulunun "riski üstlenen inşaat yöneticisi (CMAR)" sözleşmesini etkin şekilde yürütemediğine ve sözleşmedeki maliyet yönetimi hükümlerinden defalarca saptığına işaret edilen açıklamada, Kurulun daha önceki Martin binası yenileme çalışmalarında karşılaşılan bütçe aşımları ve takvim gecikmelerinden ders çıkararak bu yöntemi seçmesine rağmen Eccles-1951 projesinde yaşanan sorunların geçmiştekilerle büyük benzerlik taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kurulun maliyetleri daha iyi kontrol etmesini sağlayabilecek ve önemli inşaat maliyeti artışlarının bazılarını hafifletebilecek elindeki pek çok önlemi almadığını belirledik. Ayrıca Kurulun iç proje yönetişiminin bu büyüklükte ve karmaşıklıkta bir projeyi yönetmek için yetersiz kaldığını tespit ettik." ifadeleri kullanıldı.

Tespit edilen sorunları gidermeye yönelik 7 tavsiyede bulunulan raporda, Kurul'un da bu tavsiyelerle mutabık kaldığı belirtildi.

Raporda, yapılan değerlendirme neticesinde ilgili yasalar uyarınca herhangi bir cezai ihlal veya idari suistimal tespit edilmediği belirtilerek, maliyet aşımının renovasyon projesinin yönetimine ilişkin eksikliklerden kaynaklandığı vurgulandı.

Adalet Bakanlığı inceleme süresince soruşturmayı kapatmıştı

Fed'in eski Başkanı Jerome Powell, ocak ayında yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Powell, cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne sürmüş ve bunları "bahane" olarak nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı, Fed binalarını yenileme projesi ve Powell'ın geçen yıl Senatonun Bankacılık Komitesi'nde bu konuya dair verdiği ifadeyle ilgili Fed Yönetim Kuruluna büyük jüri celbi göndermişti.

Konuya ilişkin soruşturmayı yürüten Başsavcı Jeanine Pirro, nisanda Genel Müfettişlik Ofisi kendi incelemesini yürütürken, soruşturmanın kapatılması talimatını verdiğini bildirmişti.

Pirro, "Ancak şunun altını çizmek gerekir ki, gerçekler gerektirdiği takdirde cezai bir soruşturmayı yeniden başlatmaktan çekinmeyeceğim." ifadesini kullanmıştı.