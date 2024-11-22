FedEx, Çin-ABD Kargo Uçuşlarını Artırdı

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XİAMEN, 22 Kasım (Xinhua) -- FedEx, Xiamen ile ABD arasındaki kargo uçuşlarını sıklaştırarak Çin'deki lojistik kabiliyetlerini geliştirdiğini duyurdu.

Haziran 2024'te haftada bir sefer olarak başlatılan uçuşlar an itibarıyla Boeing 777 kargo uçağı kullanılarak salı-cumartesi arasında haftada beş kez yapılıyor.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinden kalkan uçak, Güney Kore'nin İncheon kenti üzerinden ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage ve Tennessee eyaletinin Memphis kentlerine bağlanıyor. Böylece Fujian'dan Kuzey Amerika'ya giden koli ve ağır kargoların transit süresi, 1-2 gün kısalıyor.

FedEx Çin Başkan Yardımcısı Robert Chu, "Çin, FedEx'in küresel stratejisi için büyük önem taşıyor. Paket taşımacılığından yük teslimatına kadar, Çinli müşterilerimiz için sürekli daha fazla değer yaratıyoruz" dedi.

Chu, kapsamı genişletilen uçuş programının ayrıca Çin'i küresel pazarlara bağlayan verimli, esnek ve akıllı hizmetler sağlayarak şirketin Fujian'daki lojistik ağını geliştirdiğini ve hizmet ağını daha fazla ikinci ve üçüncü kademe Çin kentine genişlettiğini ifade etti.

FedEx Perşembe günü Xiamen uluslararası kapı işlevi gören işletme tesisini de hizmete açtı. 3.800 metrekareden fazla alanı kaplayan tesis, öncelikle Xiamen'deki ve Fujian bölgesindeki müşterilere hizmet verecek. Tesis, Çin'in orta kesimindeki Changsha ve güneyindeki Shantou'dan gelen ihracat taleplerini karşılamaya da katkıda bulunacak.

Bu yıl FedEx'in Çin anakarasındaki faaliyetlerinin 40. yıldönümü. Yaklaşık 11.000 çalışanı ve neredeyse 3.000 teslimat aracı ile Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Qingdao ve Xiamen'deki uluslararası lojistik merkezlerinde hizmet veren şirket, Çin anakarasına gelen veya Çin anakarasından giden haftada 300'den fazla uluslararası uçuş gerçekleştiriyor.