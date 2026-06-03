FedEx'e Silah Sevkiyatı Şikayeti

Uluslararası Af Örgütü, Belçikalı sivil toplum kuruluşlarının (STK), Amerikan lojistik şirketi FedEx hakkında İsrail'e askeri teçhizat taşımanın yasak olduğu Liege Havalimanı'nı bu ekipmanların sevkiyatı için kullandığı gerekçesiyle savcılığa yaptıkları şikayete katıldığını duyurdu.

Af Örgütünden yapılan açıklamada, örgütün Belçika merkezli Barış ve Demokrasi İçin Ulusal Eylem Koordinasyonu (CNAPD), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Vredesactie gibi STK'ların bulunduğu koalisyonun FedEx Belgium hakkında Liege Savcılığına sunduğu suç duyurusuna katıldığı belirtildi.

Açıklamada, FedEx Belgium'un F-35 savaş uçaklarının parçaları dahil askeri ekipmanları, sevkiyatın yasak olduğu Liege Havalimanı'ndan Tel Aviv'e ulaştırdığı, özel taşıma ruhsatı alması gerektiği ancak bunu yapmadığı vurgulanarak, "Bu ruhsat olmadan bu tür silahların taşınması, Belçika yasalarına göre suç teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

FedEx'in "12 Gün Savaşı" sırasında İsrail hava sahasının kapatılması nedeniyle bazı uçuş rotalarını yeniden düzenlediği ve bazı askeri sevkiyatları "istemeden" Liege'den geçirmiş olabileceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu kargonun Almanya üzerinden İsrail'e ulaştırıldığının altı çizildi.

Yasaların uygulanmasında "başarısızlık"

Açıklamada, Haziran 2025'ten bu yana Liege Havalimanı'ndan şüpheli yasa dışı sevkiyatların geçtiğine dair daha fazla haber çıktığı ve bunun yasaların uygulanmasında bir "başarısızlığa" işaret ettiği kaydedilerek, askeri ekipmanların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine karışma riskinin olduğu durumlarda ülkelerin herhangi bir çatışmanın tarafına silah göndermesinin yasak olduğu vurgulandı.

İsrail'e silah sevkiyatını sürdüren ülkelerin Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Tel Aviv'e kapsamlı silah ambargosu uygulama çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, FedEx'in konu hakkında örgüte "FedEx, yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uymaya kararlıdır. Uluslararası olarak silah veya mühimmat taşımıyoruz ve bu tür sevkiyatları engellemek için sıkı denetim ve tarama prosedürleri uyguluyoruz." şeklindeki açıklamasını ilettiği aktarıldı.

FedEx gibi şirketler "hukukun üstünde değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen örgütün Belçika şubesinin direktörü Carine Thibaut, F-35'lerin İsrail'in envanterinde bulunan en gelişmiş savaş uçağı olduğunu belirterek, "Bu uçaklar yaygın ölüm ve yıkıma neden olarak Filistinli ailelerin tüm nesillerini yok etmiş ve Gazze Şeridi'nin büyük bölümünü enkaza çevirmiştir." ifadelerini kullandı.

Belçika ve Valonya hükümetlerinin silah sevkiyatlarının geçişini "etkin biçimde denetleyecek mekanizmaları kurmadığı" endişesini aktaran Thibaut, sundukları şikayetle Belçika üzerinden İsrail'e yapılan silah sevkiyatlarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesini amaçladıklarını kaydetti.

Thibaut, "FedEx gibi çok uluslu şirketlerin, işlerine geldiğinde kuralları yok saymaları kabul edilemez. Onlar hukukun üstünde değildir." ifadelerine yer verdi.

Benzer şikayet Fransa'da da yapılmıştı

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) 21 Nisan'da, "ABD'nin gönderdiği savaş uçağı ekipmanlarını Fransa üzerinden İsrail'e taşıyan ve teslim eden" FedEx France hakkında Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına şikayette bulunmuştu.

Belçika'daki Valonya hükümeti 28 Mayıs 2024'te, havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı almıştı.