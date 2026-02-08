Dilek İmamoğlu'nun Babası Fehmi Kaya: "Üç Tane Evladım İçerde. Zalimin Zulmü Varsa Mazlumun Allahı Var"

(İSTANBUL) - Dilek Kaya İmamoğlu'nun babası Fehmi Kaya, "Üç tane evladım içerde. İmamoğlu, Cevat Kaya, akşam da en ufak oğlumu aldılar Ali Kaya. Niye? Oy uğruna. Başka bizim alıp vereceğimiz kimseden yok. Ben nasıl diyeceğim benim hemşerimdir bu. Böyle bir şey olmaz, nasıl olur? Hemşerimi bırak Türkiye'nin vatandaşı olsun, nereden olursa olsun böyle hakaretler olmaz. Bu yapılmaz. İftira atılmaz. Benim bildiğim bu. Yazıktır, günahtır. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı vardır. Bunların hesabı bir gün verilecek" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınpederi, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun babası Fehmi Kaya, bir video paylaştı. 40 yıldır Üsküdar'da yaşayan Trabzon Vakıfkebirli Fehmi Kaya, videoda 90 yaşında olduğunu ve bu süreçte pek çok farklı iktidar gördüğünü ifade etti. Kaya, şunları söyledi:

"Menderes'i tanımam ama Menderes'ten sonra Cemal Gürsel'in zamanlarını biliyorum. Adam hep memlekete iyi hizmetler yaptı. O da gitti Demirel geldi. O da çok iyi devlet adamı olarak memleketi yönetti. Herkes ondan memnundu. Allah nur içinde yatırsın onu. Demirel gittikten sonra Özal geldi. Özal çok iyi bir devlet adamlığı yaptı, vatandaşını incitmemiştir. Hiçbir vatandaşını tutuklayıp atmadı. O da vefat etti gitti, Allah onu da nurlar içerisinde yatırsın. Ondan sonra Tansu Çiller geldi. Bize başbakanlık yaptı. Tansu Çiller'den sonra Erdoğan geldi."

"Erdoğan'ın yanında oldum, onu destekledim"

Erdoğan bizim memleketimizin insanı, çok sevindim. 'Her memleketten devlet başkanı oluyor da bizim memleketimizden niye olmasın' dedim. Onun yanında oldum ve onu destekledim. Ondan sonra da benim evladım geldi oraya. Kim geldi? Ekrem İmamoğlu geldi, İstanbul'a Belediye Başkanı oldu. Tabii ki onun yanında oldum, evladım.

Kendi menfaatime, çıkarıma bir bardak çay dahi içmedim. Kendi işimde çalıştım, kendim kazandım, yedim. Partiden alayım, devletten alayım, 'ben sana yardımda bulundum, sen de şimdi bana yardımda bulun' gibi bir talepte bulunmadım. Benim babam namaz üstünde vefat etti, ben onun evladıyım. Böyle esrar, uyuşturucu getirin yan yana, gösterin bana tanımam. Vallahi de tanımam billahi de tanımam. Nereden çıktı bunlar? Bunlar iftiradır, yalandır, yanlıştır. Erdoğan'ın bu kötülükleri nerde sakladılar inanamıyorum. Kazanmak için, 'bir devre daha kalayım' veya 'oğlum kazansın', 'ben kazanayım' hesabını…

"İktidar olmak bu şekilde olmaz"

Millete bu kadar zulüm yapmayı bir gün cenabı Allah soracak. İktidar olmak bu şekilde olmaz. Oy almak bu şekilde olmaz, benim bildiğim. Ben de siyasetin içerisindeydim. Siyaset tatlılıkla olur, siyaset sevgiyle olur. Sen kötülükle kendi ailenden bile oy alamazsın, bırak milleti. Birini o yana at, birini bu yana at, öbürünü tut cezaevine götür, on at hücreye, böyle olur mu? Bu memleket hepimizin memleketi. Türkiye hepimizindir. Cennet gibi memleket hepimizindir. Üç tane evladım içerde. İmamoğlu, Cevat Kaya, akşam da en ufak oğlumu aldılar Ali Kaya. Niye? Oy uğruna. Başka bizim alıp vereceğimiz kimseden yok. Ben nasıl diyeceğim benim hemşerimdir bu. Böyle bir şey olmaz, nasıl olur? Hemşerimi bırak, Türkiye'nin vatandaşı olsun, nereden olursa olsun böyle hakaretler olmaz. Bu yapılmaz. İftira atılmaz. Benim bildiğim bu. Yazıktır, günahtır. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allahı var. Bunların hesabı bir gün verilecek, bir gün verilecek, bir gün."